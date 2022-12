Re Carlo, la sconvolgente scelta su Harry e Meghan dopo il documentario

17 dicembre 2022 a

Al contrario di quanto ci poteva aspettare alla luce degli ultimi sviluppi, il principe Harry e Meghan Markle saranno invitati alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III fissata per il 6 maggio 2023 all'interno dell'Abbazia di Westminster. A rivelarlo sono i principali quotidiani britannici, vicini a Buckingham Palace, che citano fonti di "insiders". A quanto pare, nonostante la royal family non abbia digerito gli attacchi - alcuni velati e altri meno - rivolti dalla coppia nella nuova serie Netflix, i duchi di Sussex saranno nella lista degli invitati, che verrà stilata nei prossimi mesi. "Tutti i membri della famiglia saranno i benvenuti", si legge sul Telegraph, dove si precisa che il re "ama entrambi i suoi figli".

Dunque, nessun invito ufficiale ancora, ma la decisione è presa e, dicono a corte, il re difficilmente tornerà indietro, nemmeno se l'autobiografia di Harry di prossima pubblicazione - "Spare" - dovesse contenere nuove rivelazioni scottanti. "Anche se le cose sono difficili in questo momento, la porta sarà sempre lasciata socchiusa", scrive il Daily Mail. I giornali britannici descrivono la scelta di Carlo III di invitare la coppia all’incoronazione come un "ramoscello d’ulivo" nei confronti del figlio e della nuora, poiché, secondo le fonti, la linea dei Windsor è quella di reagire con "dignità" senza lasciarsi coinvolgere "in un ciclo senza fine" per cercare di "avere l'ultima parola".

Non a caso, la famiglia ha dato sfoggio di grande unità nella giornata di giovedì scorso, proprio mentre l'ultima parte del documentario veniva lanciata su scala mondiale. In occasione del concerto di canti natalizi a Westminster, tra inchini e scintillii, l'intera royal family si è mostrata sorridente e impassibile, perfetta nel suo ruolo istituzionale. Al momento, infatti, né Buckingham Palace né Kensington Palace hanno risposto alle affermazioni fatte nella serie, incluso il principe William accusato da suo fratello di avergli urlato contro dopo la decisione di lasciare Londra e i relativi doveri reali. Insomma, se qualcuno sperava in una rivalsa, probabilmente c'è ancora da attendere. Intanto, sappiamo che il giorno dell’incoronazione di Carlo coinciderà con il quarto compleanno del primogenito dei Sussex, Archie. Per questa ragione, Harry e Meghan potrebbero ritrovarsi a scegliere fra i due festeggiamenti.