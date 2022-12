Brigitte Macron, lo sfregio ai dipendenti di Versailles: "La infastidiva"

22 dicembre 2022 a

a

a

Brigitte Macron e il presidente francese erano "infastiditi" da quel continuo "andirivieni del personale" e così ha deciso, secondo quanto rivela una fonte al quotidiano Libération riportata dal Giornale, di eliminare l'orto dei dipendenti di Versailles. Tanto che gli stessi impiegati hanno soprannominato la coppia presidenziale "Luigi XVI e Maria Antonietta".

Da decenni "la Sablière" è un'area a disposizione dei dipendenti della reggia di Versailles nella quale decine di appezzamenti sono stati trasformati in orti, con capanne, ortaggi e piante aromatiche. In primavera gli impiegati possono così organizzare grigliate con familiari e amici. Ora però questo "benefit" è stato cancellato. I dipendenti hanno infatti scoperto che gli orti saranno distrutti. "Abbiamo contattato l'ufficio risorse umane che ci ha detto di non essere al corrente di nulla".

Video su questo argomento "Molto tristi, ma orgogliosi": Qatar 2022, la disperazione di galletto-Macron

Due sono le spiegazioni possibili. La prima è che si debbano rimuovere in vista delle Olimpiadi del 2024 a Parigi poiché le gare equestri si svolgeranno non molto lontano dagli orti. La seconda, invece, riguarda la coppia presidenziale. Secondo voci che circolano tra i dipendenti, sarebbero stati proprio Macron e moglie a far spostare i giardini. "Hanno preso gusto alla vita del Castello", spiega una fonte, e il via vai dei dipendenti alle prese con ortaggi, piante aromatiche e grigliate pare infastidisce i Macron.