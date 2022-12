Re Carlo, furia di Natale: "Ha cacciato per sempre Andrea"

24 dicembre 2022 a

Re Carlo ha "cacciato" il principe Andrea da Buckingham Palace dopo lo scandalo Epstein. Lo ha affermato una fonte citata dal Daily Mail. Al duca di York è stato detto di non utilizzare più Buckingham Palace come ufficio, recidendo di fatto il suo ultimo legame con la sua vecchia vita di reale in servizio, secondo il Sun. "Ogni presenza al Palazzo è ufficialmente terminata", ha detto una fonte, "il re lo ha chiarito. Non è un reale in servizio. È solo". Secondo una fonte citata dal Daily Mail, al duca di York è stato detto di non utilizzare più il palazzo come ufficio e come indirizzo per la corrispondenza. Motivo di grave imbarazzo per l’intera famiglia,

Andrea non si è praticamente più fatto vedere in pubblico negli ultimi tempi, tranne che per i funerali del principe Filippo e poi della regina Elisabetta, al quale è stato costretto a presentarsi in abiti civili, l’unico insieme al nipote Harry senza divisa militare. Insomma per la Royal Family si chiude una parentesi che ha portato il vento degli scandali a soffiare nuovamente su Bukchingham Palace. La vicenda di Andrea aveva addolorato e non poco la Regina Elisabetta.

Adesso Re Carlo ha voluto mettere le cose in chiaro con un passaggio forte, di fatto eliminando il fratello da ogni evento legato ai Windsor.