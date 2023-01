Fregata Gorshkov, la nave russa nel Mediterraneo: "Regalo di Capodanno"

05 gennaio 2023 a

"Un regalo di Capodanno" da parte di Mosca alla Nato: così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, ha definito l’invio della fregata Ammiraglio Gorshkov nel Mediterraneo. "Il regalo principale per il nuovo anno con il carico di missili Zircon è partito ieri per le coste dei Paesi della Nato - ha scritto l'ex presidente su Telegram -. Lasciate che si trovi da qualche parte a 100 miglia dalla costa, più vicina al fiume Potomac. E rallegratevi: ridarà vita a chiunque rappresenti una minaccia diretta per la Russia e i suoi alleati".

Medvedev ha lanciato anche un'altra minaccia. In particolare, ha fatto sapere che Mosca ora parlerà il linguaggio della forza, perché "non viene capita in nessun altro modo": "Voi e i vostri scagnozzi che uccidete la nostra gente non sarete mai perdonati. Parleremo con voi nel linguaggio della forza, produrremo armi ancora più moderne", ha aggiunto l’ex capo del Cremlino.

In realtà l'annuncio sulle armi Medvedev lo aveva fatto anche qualche settimana fa, sempre su Telegram: "Il nostro nemico si è trincerato in Europa, Nord America, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e in molti altri posti che hanno giurato fedeltà ai nazisti di oggi. È per questo che stiamo aumentando la produzione delle più potenti armi di distruzione, comprese quelle basate su nuovi principi".