Harry e William, è rissa: "Gli ha strappato la collana e l'ha spinto a terra"

Non si placano le tensioni nella famiglia reale inglese. A gettare benzina sul fuoco l'autobiografia di Harry, che mette in seria difficoltà l'immagine del fratello, il principe William. In arrivo in libreria nelle prossime settimane, il libro riporta diversi episodi. Tutti anticipati dal Guardian. Tra questi quello sulla lite con annessa "aggressione" da parte di William nei confronti di Harry, dopo la decisione di sposare Megan Markle.

L'attuale principe di Galles avrebbe addirittura "preso per il bavero" il fratello, gli avrebbe "strappato la collana e buttato a terra". Risultato? Una lesione alla schiena. L'accesa lite sarebbe avvenuta nel Nottingham Cottage, dove oltre alle mani sono volati insulti. William, accusato da Harry di comportarsi come un erede al trono e non come un fratello, gli avrebbe invece detto di volerlo aiutare. "Dici sul serio? Aiutarmi? Scusa, è così che lo chiami? Aiutarmi?".

E ancora, stando a quanto riportato William "non ragionava, era furioso, cercando di calmarlo porgendogli un bicchiere d'acqua". Harry racconta che "è successo tutto così in fretta. Tutto molto veloce. Mi ha afferrato per il bavero, strappandomi la collana, e mi ha buttato a terra. Sono atterrato sulla ciotola del cane, che si è rotta sotto la mia schiena, i pezzi mi hanno tagliato. Sono rimasto lì per un momento, stordito, poi mi sono alzato in piedi e gli ho detto di uscire". Di fronte a questo il fratello avrebbe liquidato la questione dicendo: "'Non c'è bisogno che tu lo dica a Meg, non ti ho attaccato". Eppure la moglie si sarebbe accorta del contenzioso dai graffi sulla schiena, ma "non era molto sorpresa, non era molto arrabbiata", era invece "molto triste".