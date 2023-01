Re Carlo, una frase lo fa tremare: "Questo è tradimento"

03 gennaio 2023 a

"Il silenzio è tradimento". Il principe Harry accusa così la famiglia reale britannica di non averlo difeso, in un’anticipazione della sua intervista che verrà mandata in onda domenica sull’emittente americana Cbs, in vista della pubblicazione della sua autobiografia il 10 gennaio. Ogni volta che ho tentato di risolvere le cose "privatamente", vi sono poi stati "briefing, indiscrezioni e disseminazioni di storie contro di me e mia moglie", afferma il duca di Sussex. "Il motto di famiglia è ’never complain, never explain" (mai lamentarsi, mai spiegare), ma è solo un motto", ha affermato il duca di Sussex, secondo il quale è Buckingham Palace che imbecca i giornalisti sulle storie da scrivere.

"Così - accusa - quando ci viene detto per sei anni: ’non possiamo fare un commento per proteggervi, ma poi lo fanno per altri membri della famiglia, si arriva ad un punto in cui il silenzio è tradimento".

Insomma tra i due fratelli le acque restano agitate e di certo il documentario Netflix in cui Harry e Meghan sputano veleno sulla Royal Family non ha certo aiutato a ricomporre la situazione. E a quanto pare anche durante queste Feste i dissidi all'interno della Royal Family proseguono e si fanno sentire sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti.