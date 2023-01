Cremlino contro Italia: "Queste mine sono vostre". La replica di Crosetto

09 gennaio 2023 a

Mosca ha accusato l’Italia di fornire mine antiuomo a Kiev. Questo sarebbe uno dei motivi per cui, a detta del Cremlino, l’Italia non può candidarsi a svolgere il ruolo di garante in un’eventuale trattativa di pace con l’Ucraina. L’accusa che viene mossa nei confronti del nostro Paese è di essere di “parte” e quindi di non potere essere un “intermediario onesto”.

Il ministro Guido Crosetto ha replicato seccamente: “L’Italia non produce mine antiuomo e non le fornisce a nessun Paese nel mondo”. La polemica non è però terminata qui, anzi l’ambasciata russa a Roma l’ha alimentata mettendoci addirittura il carico: “Queste sono mine di fabbricazione italiana - si legge a corredo di una foto - sono state disinnescate da genieri russi sul territorio ucraino ed esposte nell’estate del 2022 in una mostra di armi catturate nel parco ‘Partito’ di Mosca. E quanti di questi ‘souvenirs d’Italie’ rimangono ancora in terra ucraina? Le persone ne soffriranno per molto tempo a venire…”.

Sempre a proposito della fornitura di armi a Kiev da parte degli occidentali, il Cremlino è intervenuto ulteriormente per minacciare ripercussioni: “Gli invii non fanno altro che prolungare le sofferenze degli ucraini e non cambiano gli equilibri di potere". La scorsa settimana Stati Uniti e Germania hanno dichiarato che consegneranno carri armati per la fanteria, mentre la Francia intende inviare carri armati leggeri.