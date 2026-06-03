Magyar, epurazioni e processo: come "annulla" Orban, cosa sta succedendo in Ungheria

Come si dice epurazione in ungherese? La domanda va posta al neo primo ministro Péter Magyar, trionfatore delle elezioni dello scorso 12 aprile per il rinnovo dell’Assemblea nazionale d’Ungheria. Alla testa del Partito del Rispetto e della Libertà (Tisza), Magyar ha mandato in pensione Viktor Orbán, capo del governo di Budapest per venti anni: i primi quattro dal 1998 al 2002 e gli altri sedici tutti di un fiato fra il 2010 e il 2016. Uscito di scena il padre e padrone del Paese, Magyar si è sistemato in un ufficio ministeriale nei pressi del Palazzo del Parlamento, il fastoso complesso neogotico sulle rive del Danubio, grande attrazione turistica della capitale.

La scelta di Magyar è di rottura: fino a ieri gli uffici del primo ministro erano ospitati nell’ex monastero carmelitano di Buda convertito nel 2019 in sede del governo. Ottenuta la fiducia dell’Assemblea Nazionale, il leader di Tisza ha dato ordine di riaprire il monastero alle visite dopo averlo personalmente liberato dalle barriere che lo circondavano. Un segnale per i cittadini: Orbán non c’è più e neppure il suo ufficio. Al gesto simbolico sono seguite una serie di mosse di sostanza: nel giro di pochi giorni Magyar ha chiesto le dimissioni del capo dello Stato, Tamás Sulyok; del procuratore generale d’Ungheria, Nagy Gábor Bálint; del presidente della Corte Costituzionale Péter Polt; e ancora del presidente della Corte di Cassazione András Varga Zsolt. Aria fresca Magyar ha chiesto anche alla Corte dei Conti e all’Autorità per la Concorrenza.