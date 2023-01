La suora sexy in perizoma e tacchi: sconcerto fuori dalla chiesa

14 gennaio 2023 a

a

a

"Via da qui". Una suora sexy, con perizoma e calze al ginocchio in bella evidenza sotto la tunica nera è stata allontanata da una chiesa di Sidney, in Australia. Lo sconcerto e la rabbia (contenuta, ma tangibile) dei religiosi è ben motivata: la signorina infatti non era una sorella in crisi mistica, ma una modella che stava realizzando un servizio fotografico decisamente sopra le righe.

"In abito rosso e tacchi...". Cristina Scuccia, lo sconvolgente sms ricevuto da un prete





Il video, pubblicato dal sito del tabloid britannico Daily Mail , ripreso poi da Dagospia e nel frattempo diventato virale in rete, ritrae la ragazza camminare con non chalance sotto il portico della cattedrale di Saint Mary insieme a un fotografo. Dietro di lei c'è un signore, Charlie Bakhos, che riprende la scena con il telefonino, incuriosito dall'insolita (e piccante) visione. La suora (molto presunta) è infatti vestita in lingerie, calze bianche fino al ginocchio, tacchi alti. Una tenuta sconcia che non poteva passare inosservata.

La suora sexy in chiesa: guarda il video del Daily Mail

A quel punto Bakhos, scandalizzato, si è rivolto direttamente alla modella e al fotografo intimando loro di lasciare il luogo sacro all'istante. "Non so chi vi abbia dato il permesso di scattare foto in questo modo qui alla cattedrale - si sente la sua voce nel filmato -. Prendete le vostre cose e andatevene, ora". Un suggerimento immediatamente raccolto da modella e fotografo. "Non si scattano foto qui senza autorizzazione", ripete il signore, che ottiene addirittura la cancellazione degli scatti. In compenso, il suo video è rimasto.