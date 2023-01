Kate Middleton, "la terapia...": salute mentale, massacra Harry?

13 gennaio 2023 a

a

a

Il principe Harry si è lasciato andare a dichiarazioni forti sulla famiglia reale nel suo nuovo libro, "Spare", non risparmiando nessuno, né re Carlo, né il fratello William né la cognata Kate Middleton. Finora da Palazzo hanno preferito non commentare queste sue uscite. Anche se la futura regina d'Inghilterra, Kate, potrebbe avergli lanciato una stoccata nelle scorse ore. La frecciata sarebbe arrivata durante un incontro all’Open Door Charity Birkenhead, dove William e consorte sono stati invitati per parlare di salute mentale. A un certo punto un ragazzo ha detto: “Fare musica e lasciar emergere i nostri sentimenti è meglio che parlarne in un contesto clinico. Posso metterlo in parole”.

Harry choc, "il mio pene e le labbra di mamma Diana": sconcertante

“Fare terapia non funziona su alcune persone, questi percorsi non sono per tutti. È molto importante avere una varietà di terapie possibili”, ha risposto la Middleton. In molti ci hanno visto una frecciata al cognato, visto che il duca di Sussex in alcune fasi del suo libro racconta dei risultati ottenuti attraverso la terapia, che l’avrebbe aiutato a capire quale strada percorrere.

"Furioso litigio in casa". Harry e Meghan, arriva la polizia: drammatica indiscrezione

Parlando di questo percorso di terapia, il principe ha raccontato nel suo libro che William gli avrebbe detto più volte che quell'esperienza aveva avuto su di lui un effetto da lavaggio del cervello. Ecco perché secondo i tabloid inglesi è inevitabile pensare che dietro le parole di Kate Middleton ci sia una frecciata diretta al cognato.