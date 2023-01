Vertigini e nausea, diagnosi sbagliata: "Ora ho pochi mesi di vita"

26 gennaio 2023 a

Aveva nausea e vertigini ma i medici pensavano che fossero i sintomi di una puntura d'insetto. Invece si trattava di un tumore al cervello. E ora Dave Whitford, 49 anni, di Parson Cross, ha pochi pesi di vita. La storia è riportata dal sito thestar.co.uk.

Tutto è cominciato quando, seduto in giardino ha improvvisamente avuto un capogiro e ha iniziato a sentirsi male. Il giorno dopo è andato in ospedale dove i medici hanno diagnosticato un'infezione all'orecchio interno che pensavano fosse stata causata da una puntura d'insetto. Ma l'ex autista di autobus ha continuato a stare male e cominciava ad avere problemi di equilibrio. A quel punto una tac ha rivelato che Dave aveva una piccola massa tumorale nel cervello.

La massa è stata monitorata per due anni e quando ha iniziato a crescere, i medici hanno deciso di rimuoverla scoprendo così che si trattava in realtà di un tumore cerebrale incurabile. E a Dave restano ora solo 18 mesi di vita. "Ho dai 12 ai 18 mesi di vita ma potrei vivere più a lungo, semplicemente non lo so. Quando l'ho scoperto, ho pianto, ero devastato".

"Il mio cinquantesimo compleanno è a maggio, quindi ho organizzato una festa di compleanno l'anno scorso nel caso non ce la facessi a compiere 50 anni. Ho invitato sessanta persone tra cui tutta la mia famiglia e i miei amici per festeggiare".

Dave si è sottoposto a chemioterapia e radioterapia. "Non ho energia e mi raffreddo molto facilmente, quindi devo avere delle lenzuola speciali per riscaldarmi. Hanno operato sul lato sinistro, quindi ho un ronzio nell'orecchio che è abbastanza fastidioso, specialmente quando sto cercando di addormentarmi. Colpisce le persone in modo diverso e ha influenzato la mia memoria a breve termine, quindi dimentico molte cose".