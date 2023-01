Casa Bianca, la moglie incinta collassa e il marito... video-choc

27 gennaio 2023 a

Rollan Roberts II sta facendo parlare di sé in tutto il mondo, ma non per il motivo che avrebbe voluto. Noto uomo d’affari della Virginia Occidentale, il repubblicano ha annunciato la candidatura alla Casa Bianca: durante il suo discorso la moglie Rebecca, che è al quinto mese di gravidanza, è inciampata ed è poi caduta, trascinando con sé la bandiera americana.

Uno sfortunato incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, però la cosa che ha impressionato l’opinione pubblica è che Roberts sia rimasto fermo per diversi secondi, combattuto tra il se continuare il discorso o aiutare la moglie, cosa che ha poi deciso di fare. Il momento di indecisione gli è costato caro a livello di immagine, dato che il video è diventato virale sui social ed è stato deriso o addirittura insultato per aver tentennato dinanzi all’incidente della moglie incinta.

L’episodio si è verificato dopo circa sette minuti di discorso, con il repubblicano che stava parlando dei motivi per cui gli elettori avrebbero dovuto votare per lui. Tra l’altro Roberts è stato criticato ulteriormente per aver deciso di eliminare il momento dello svenimento della moglie dal video condiviso sul suo account di Facebook. Resta il fatto che al momento della caduta della donna, si vede un assistente che cerca di tenerla in piedi e poi di sollevare la bandiera: altre persone ci precipitano al fianco della donna, mentre Roberts è l’unico che mostra indecisione sul da farsi.