Meghan Markle è sparita: "Harry era stato avvisato"

Meghan Markle sembra sparita. Dopo essere stata al centro dell'attenzione per la docu-serie su Netflix, il podcast Archetypes e il libro Spare di Harry, la duchessa di Sussex, secondo quanto riporta il Telegraph, starebbe cercando di stare lontano dai riflettori. Addirittura, sarebbe preoccupata per l'autobiografia di Harry per le rivelazioni forse troppo private e così forti da cancellare qualsiasi possibilità di riconciliazione con la famiglia reale. Insomma, sarebbe quasi pentita. Un rischio boomerang di cui lo stesso secondogenito di Carlo e Diana era stato avvertito, a suo tempo.

Anche perché dopo l'uscita di Spare, l'indice di gradimento dei Sussex è crollato. Il principe Harry è stato definito "l'uomo più odiato in Inghilterra" e negli Stati Uniti non va meglio visto che è sceso a -7 per cento mentre quello di Meghan a -13 per cento. Addirittura, il popolo americano sembra preferisce a Meghan la consorte di Re Carlo, Camilla che finora era stata ben poco amata. E in questo scenario re Carlo III, al momento, non avrebbe alcuna intenzione d’incontrare ancora il figlio minore e la sua consorte.

Tanto che per la grande cerimonia del prossimo 6 maggio, la presenza dei coniugi Sussex resta in forse. "Non so se ci andrò, tante cose possono succedere in questo tempo", aveva commentato Harry. Di sicuro però, né Meghan né Harry potranno affacciarsi al famoso balcone per salutare il popolo inglese con il resto della royal family.