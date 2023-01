Australia, smarrita capsula radioattiva: "Letale", cosa può succedere

30 gennaio 2023 a

Il gigante delle miniere Rio Tinto si è perso per strada una capsula radioattiva. È successo in Australia. L'oggetto in questione è minuscolo, misura 6 millimetri per 8, e sarebbe caduto da un camion nell'Ovest del Paese, tra Perth e Newman. Pur essendo una capsula piccolissima, è comunque potenzialmente letale, secondo quanto riportato dall'agenzia Associated Press. Il motivo? Contiene cesio-137, che è radioattivo: lo ha ammesso un portavoce del gigante minerario anglo-australiano Rio Tinto.

La capsula, in argento, sarebbe un misuratore di densità, di uso comune nell'industria mineraria. Pare infatti che venisse utilizzata nel sito minerario di Gudai-Darri nell'Australia occidentale per misurare la densità del minerale di ferro che la miniera estrae. Il problema è che, in caso di contatto, potrebbe causare gravi malattie. "Riconosciamo che questo è chiaramente molto preoccupante e siamo dispiaciuti per l'allarme che ha causato", ha fatto sapere un portavoce dell'azienda alla Bbc. Fortunatamente la zona in cui è stato smarrito questo oggetto non è popolata. "L'esposizione alla capsula equivale a ricevere in pochi istanti la quantità di radiazioni naturali che riceviamo in un anno", ha spiegato il direttore sanitario della regione Andrew Robertson.

Non sono ancora chiare, comunque, le dinamiche dell'incidente. L'ultima registrazione che si ha di questa capsula risale a quando è uscita dalla miniera di Gudai Darri il 12 gennaio a bordo di un mezzo specializzato. L'allarme sulla scomparsa è stato lanciato soltanto il 25 gennaio. "Oltre a supportare pienamente le autorità competenti, abbiamo avviato la nostra indagine per capire come la capsula sia stata persa durante il trasporto", ha dichiarato in una nota l'amministratore delegato di Iron Ore di Rio Tinto, Simon Trott.