Von der Leyen a Kiev, raid russo: terrore mentre parla

Momenti di altissima tensione per Ursula Von der Leyen che si trova in Ucraina per consegnare al Paese 35 milioni di lampadine a led. "Insieme portiamo la luce in Ucraina. Gli ucraini possono sostituire le loro vecchie con lampadine a led ad alta efficienza energetica. L'Ue ne fornisce volentieri 35 milioni. Ogni kw di energia risparmiato è prezioso per contrastare la guerra energetica della Russia", ha detto la presidente della Commissione europea durante la conferenza stampa a Kiev insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Ma la Von der Leyen ha avuto anche molta paura: "Dopo una breve visita all'ufficio postale a Maidan per la consegna delle lampadine a led c'è stato un raid aereo e siamo stati costretti a ripararci in un rifugio", ha proseguito la Von der Leyen. "E questo ha mostrato la realtà di ogni singolo giorno. La realtà della guerra che si sta vivendo qui", ha concluso la presidente del Consiglio Ue.

Solo un caso questo raid aereo oppure Vladimir Putin ha attaccato scientemente in quel momento in cui era presente Ursula Von der Leyen?

Ieri 2 febbraio la presidente aveva annunciato un nuovo pacchetto di assistenza da 450 milioni di euro per il 2023 che porta a circa 50 miliardi di euro il sostegno totale finora messo a disposizione dell’ Ucraina dall’inizio della guerra della Russia da parte dell’Ue. E Putin si è detto fiducioso della vittoria russa, e si è scagliato ancora una volta contro "l’ideologia del nazismo nella sua veste moderna" che "sta di nuovo creando minacce dirette alla sicurezza del nostro Paese".