Meghan Markle, "grazie di tutto": il messaggio che svela molte cose

06 febbraio 2023 a

a

a

Quando è entrata nella famiglia reale inglese, Meghan Markle non ha rinunciato solo alla sua carriera da attrice a Hollywood. Pare, infatti, che sia stata costretta a chiudere il suo amato blog, chiamato "The Tig". Una sorta di diario in cui scriveva di tutto: dal cibo ai viaggi alla moda passando perfino per la politica. Per diventare prima fidanzata ufficiale e poi moglie del principe Harry, con cui poi ha avuto due figli, la duchessa di Sussex ha dovuto disattivare il blog nel 2017.

Re Carlo, la voce-bomba: "Cosa vuole dire su Harry...", viene giù tutto

Prima di chiuderlo definitivamente, però, Meghan ha pensato bene di salutare i suoi lettori con un commovente messaggio di addio: "Quello che era iniziato come un progetto di passione, si è evoluto in una straordinaria comunità di ispirazione, supporto, divertimento e frivolezza".

Meghan Markle è sparita. "Harry è stato avvisato, ma...": cosa sta succedendo

"Continua a ridere e ad assumerti dei rischi, e continua a essere 'il cambiamento che desideri vedere nel mondo'. Soprattutto, non dimenticare mai il tuo valore - come ti ho ripetuto più volte: tu, mio ​​dolce amico, sei abbastanza. Grazie di tutto", si legge infine nel suo toccante messaggio. La Markle, insomma, è stata costretta a più di una rinuncia per poter entrare nella famiglia di quello che poi sarebbe diventato suo marito.