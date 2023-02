Russia, "test nucleare con Satana" mentre Biden era a Kiev

22 febbraio 2023 a

Il pericolo che il conflitto in Ucraina degeneri in una guerra atomica non è mai stato così vicino. Mentre Vladimir Putin nel suo discorso sullo Stato della Nazione davanti all'Assemblea federale annunciava la decisione della Russia di sospendere l'applicazione dello Start, l'ultimo trattato sulla riduzione delle armi nucleari ancora in vigore con gli Usa, sembra che i suoi generali avrebbero fatto un test con un missile balistico intercontinentale nel giorno della visita di Joe Biden in Ucraina.

La notizia arriva dalla CNN che cita due funzionari governativi statunitensi secondo i quali la Russia avrebbe effettuato un test con un missile balistico intercontinentale (ICBM) proprio lunedì, nel giorno dell'incontro tra Biden e Zelensky. Secondo i funzionari sentiti da CNN il test è fallito: uno dei due ha detto che la Russia aveva avvisato gli Stati Uniti in anticipo del test, e l’altro ha specificato che il suo svolgimento non ha comportato alcun rischio per gli Stati Uniti, aggiungendo che le autorità statunitensi non lo hanno considerato un’anomalia né una possibile escalation delle tensioni.

Inizialmente CNN aveva scritto che il test era stato fatto durante la visita di Biden in Ucraina, ma in base alle informazioni fornite dalle due fonti in un secondo momento: non è chiaro in quale momento di lunedì sia stato svolto. Secondo i funzionari statunitensi, se il test fosse andato a buon fine probabilmente il presidente russo Vladimir Putin lo avrebbe menzionato nel suo discorso alla nazione. Gli ICBM sono missili in grado di trasportare un’arma nucleare a diverse migliaia di chilometri di distanza, e quello lanciato lunedì è un missile Sarmat, già testato in passato dalla Russia.