Ucraina, l'annuncio: "Ecco quando scatta l'offensiva", cambia tutto

26 febbraio 2023 a

a

a

L'esercito ucraino lancerà una offensiva in primavera, il momento specifico dipende anche dalla fornitura di armi occidentali. Lo ha affermato il vice capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, Vadym Skibitsky, citato da Unian. L’obiettivo della prevista controffensiva è la liberazione di tutti i territori occupati dell’Ucraina, compresa la Crimea. "Ci fermeremo solo quando ripristineremo il Paese entro i limiti del 1991", ha sottolineato Skibitsky. Intanto a Mosca si serrano i ranghi per l'eventuale offensiva sull'Ucraina proprio in questi giorni in cui è arrivato il primo anniversario di guerra.E il presidente russo, Vladimir Putin è tornato ad attaccare Kiev in un'intervista a Russia 1.



"Ecco chi farà fuori Putin", la voce choc che può ribaltare la guerra

Nel mirino dello Zar c'è anche l'Occidente, colpevole a suo dire, di contribuire al conflitto: "I Paesi della Nato, seppur indirettamente, sono complici dei crimini del regime di Kiev, che, tra l’altro, sta bombardando aree residenziali della Novorossia e di Donetsk". Parole forti che lasciano intendere quanto sia alta tensione sul fronte di guerra. Il tentativo diplomatico della Cina è naufragato e ora gli scenari del conflitto sono del tutto imprevedibili. L'annuncio di una contro-offensiva in primavera da parte dell'Ucraina potrebbe accelerare i piani di Mosca. Il tutto potrebbe provocare l'apertura di una seconda fase di guerra ancora più cruenta.