Sergey Lavrov umiliato al G20: gli ridono in faccia, lui va in tilt

03 marzo 2023 a

a

a

Umiliazione in mondovisione per Sergey Lavrov. Il ministro degli Esteri russo, dopo aver partecipato alla riunione ministeriale del G20 a Nuova Dehli, interviene sul palco della conferenza Raisina dialogue in India per parlare della guerra in Ucraina e rimedia una clamorosa, sonora risata in faccia dalla platea.

"Reale pericolo di guerra nucleare". Mosca, l'ultima minaccia di Lavrov agli Usa

"Stiamo cercando di fermare la guerra che è stata scatenata contro di noi usando il popolo ucraino", scandisce il braccio destro di Vladimir Putin, fino a un anno fa considerato tra le "colombe" del regime di Mosca e tra le menti più razionali e moderate al Cremlino. La propaganda russa però non attecchisce in sala, che si scatena in una risata.

Lavrov è stato così costretto a interrompersi, di fronte alla raggelante reazione dei presenti, e poi spiazzato e in evidente difficoltà ha ripetuto tre volte: la guerra "ha influenzato, influenzato, influenzato" la politica russa. Il video è stato immediatamente pubblicato dal Moscow Times e rilanciato dalla testata indipendente Meduza.

"Siamo al punto di non ritorno": Lavrov-choc. E sui cieli della Polonia...

Dopo aver ripreso il filo del discorso, Lavrov ha accusato direttamente l'Occidente, il cui approccio sul problema dei serbi del Kosovo sarebbe identico a quello che ha mostrato sull'attuazione degli accordi di Mnsk sull'Ucraina. "E' la stessa storia: un inganno dei serbi per ciò che concerne la Comunità delle municipalità serbe in Kosovo, e un inganno della Russia riguardo agli accordi di Minsk", ha detto Lavrov, citato dai media serbi che hanno riferito di un passaggio del suo intervento al Raisina Dialogue.

"Rabbia impotente". La Zakharova difende Berlusconi: nuovo caso diplomatico?

I Paesi occidentali, ha osservato ancora il capo della diplomazia del Cremlino, non hanno mai voluto attuare gli accordi di Minsk, e allo stesso modo non intendono fare nulla per favorire l'attuazione degli accordi che riguardano i serbi del Kosovo. Da Mosca, via Nuova Dehli, altra benzina sul fuoco nel cuore dell'Europa.