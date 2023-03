Nashville, la strage a scuola: video sconvolente, così è morta la killer

28 marzo 2023 a

La polizia di Nashville ha diffuso le immagini delle body-cam dei due agenti che hanno fatto irruzione lunedì nella Covenant School e ucciso l'assalitrice, Audrey Hale. Le immagini provengono dalle body-cam degli agenti Rex Engelbert e Michael Collazo e mostrano i due entrare nella scuola, mentre risuona l'allarme anti-incendio e perlustrare diverse stanze in cerca dell'assalitrice. Dopo avere udito degli spari provenienti dal secondo piano, i due agenti salgono di corsa le scale e affrontano la killer. Engelbert, armato con un fucile d'assalto, spara più volte alla ragazza accanto a una vetrata, che poi cade a terra.



La polizia di Nashville ha ammesso che "ancora non conosciamo il motivo" che ha spinto la giovane ad agire. I genitori della ragazza 28enne hanno riferito che era "sotto cura dei medici per disturbi emotivi". Aveva intrapreso un percorso di cambio di sesso, in quanto si percepiva come un ragazzo. La Hale aveva acquistato legalmente sette armi nel corso degli ultimi anni. Tre di queste sono state usate per la strage, che ha provocato la morte di sei persone, tra cui 3 bambini di 9 anni, nella scuola che lei stessa aveva frequentato.

Il presidente americano Joe Biden, in partenza per la Carolina del Nord, per un tour che rilancerà il suo piano di investimenti negli Usa, ha detto che non può fare molto di più per frenare la violenza armata se non supplicare il Congresso ad intervenire. "Il Congresso deve agire. La maggior parte del popolo americano vuole un divieto sulle armi d'assalto", ha detto Biden ai giornalisti, aggiungendo: "Non posso fare altro che supplicare il Congresso di agire".