Vladimir Putin? "Prepara i russi alla bomba atomica"

Maurizio Stefanini 01 aprile 2023 a

a

a

Dimitry Muratov, giornalista grande oppositore del regime avvisa: la propaganda putiniana sta cercando di far digerire la idea che l'atomica può essere necessaria. «Due generazioni hanno vissuto senza la minaccia di una guerra nucleare», Muratov in una intervista. «Ma questo periodo è finito. Putin premerà il pulsante nucleare o no? Chissà? Nessuno lo sa. Non c'è una sola persona che possa dirlo con certezza». Da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022, quello che la Bbc definisce «il tintinnio di sciabole nucleari di Mosca» è stato forte e frequente. Alti funzionari hanno lasciato intendere che le nazioni occidentali che armano l'Ucraina non dovrebbero spingere la Russia troppo oltre. Pochi giorni fa, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l'intenzione di far stazionare armi nucleari tattiche in Bielorussia. Subito dopo uno dei suoi più stretti collaboratori, Nikolai Patrushev, ha avvertito che la Russia aveva «un'arma unica e moderna in grado di distruggere qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti». Interpellato se debbano essere interpretati come bluff e spacconate o presi sul serio, Muratov riferisce di avere «raccolto segnali preoccupanti all'interno della Russia». «Vediamo come la propaganda di stato sta preparando le persone a pensare che la guerra nucleare non sia una brutta cosa», dice. «Sui canali televisivi qui, la guerra nucleare e le armi nucleari sono promosse come se pubblicizzassero cibo per animali domestici». «Annunciano: “Abbiamo questo missile, quel missile, un altro tipo di missile”. Parlano di prendere di mira la Gran Bretagna e la Francia, di scatenare uno tsunami nucleare che spazzi via l'America. Perché dicono questo? In modo che le persone qui siano pronte».

MISSILI IN TIVÙ - Di recente, sulla TV di stato russa, un importante conduttore di un talk show ha suggerito che la Russia «dovrebbe dichiarare un obiettivo legittimo per qualsiasi obiettivo militare sul territorio di Francia, Polonia e Regno Unito». Lo stesso presentatore ha anche suggerito di «radere al suolo un'isola con armi nucleari strategiche e di effettuare un lancio di prova o un lancio di armi nucleari tattiche, in modo che nessuno si faccia illusioni». Allo stesso tempo, segnala Muratov, la propaganda di Stato ritrae la Russia come un paese di pace, e l'Ucraina e l'Occidente come gli aggressori. Un esempio di bispensiero da “1984” di George Orwell, in cui però secondo Muratov molti russi credono perché «la gente in Russia è stata irradiata dalla propaganda». È questo il termine che usa, e lo spiega. «La propaganda è un tipo di radiazione. Tutti ne sono suscettibili, non solo i russi. In Russia, la propaganda è composta da dodici canali TV, decine di migliaia di giornali, social media come VK [la versione russa di Facebook] che serve completamente l'ideologia di Stato».

SOCIETÀ CIVILE - Ma cosa succederebbe se domani la propaganda si fermasse improvvisamente? Secondo Muratov, «la nostra generazione più giovane è meravigliosa. È ben istruita. Quasi un milione di russi hanno lasciato il Paese. Molti di coloro che sono rimasti sono categoricamente contrari a ciò che sta accadendo in Ucraina. Sono contrari all'inferno che la Russia ha creato lì. Sono convinto che non appena la propaganda si fermerà, questa generazione e tutti gli altri dotati di buon senso – parleranno». Secondo Muratov «lo stanno già facendo. Ventunomila procedimenti amministrativi e penali sono stati aperti contro i russi che hanno protestato. L'opposizione è in carcere. I media sono stati chiusi. Molti attivisti, civili e giornalisti sono stati etichettati come agenti stranieri». Mentre la base di appoggio è sì, enorme «Ma si tratta di persone anziane che vedono in Putin come il proprio nipote, qualcuno che li proteggerà e che ogni mese porta loro la pensione. Queste persone credono che i loro veri nipoti dovrebbero andare a combattere e morire».