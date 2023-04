Ucraina, "far saltare il ponte di Kerch": il piano per riprendere la Crimea

02 aprile 2023 a

Dall'Ucraina, una domenica di guerra piena di fatti, notizie ed indiscrezioni dall'elevatissimo peso specifico. L'ultima indiscrezione riferisce il piano di Kiev per liberare la Crimea occupata dai russi, un piano che sarebbe articolato in due passaggi.

Il primo step, rimuovere il ponte di Kerch, facendolo saltare in aria: il ponte è il simbolo dell'annessione voluta da Vladimir Putin; crollò in parte ad ottobre per l'esplosione del camion-bomba che aveva fatto il giro del mondo. Dunque, secondo passaggio, limitare il diritto di filorussi e collaborazionisti: questo è quanto riferisce Rbc-Ucraina, che cita il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza di Kiev, Oleksiy Danilov. Secondo quanto riferito dal segretario, sono in totale 12 i passi del piano dell'Ucraina per riprendere il controllo della Crimea, obiettivo ambizioso e che segnerebbe una drammatica sconfitta per il Cremlino.

Nel frattempo, piovono le consuete minacce di Dmitry Medvedev, numero due di Putin e presidente di Russia Unito, il partito dello zar. Medvedev si dice infatti certo del fatto che "Volodymyr Zelensky dovrà rispondere davanti a Dio delle sue azioni contro il monastero delle Grotte di Kievla". "Sono sicuro che Zelensky e i suoi appariranno non solo davanti al giudizio dell’uomo, ma soprattutto davanti al Suo Giudizio, quello di Dio. E che saranno puniti per tutto ciò che hanno fatto", ha minacciato Medvedev secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Tass.

E ancora, l'esercito russo - si apprende - è stato costretto a ritirarsi da alcune posizioni verso Dontesk, in Donbass, dove le forze di Kiev starebbero installando posizioni difensive. A renderlo noto, interpellato dalla tv pubblica ucraina, il capo del centro stampa delle forze militari di Kiev, Aleksey Dmitrashkovsky, citato dai media locali. "Il nemico si è ritirato da alcune posizioni in direzione di Donetsk,», ha affermato, «sta subendo perdite significative", ha fatto sapere.