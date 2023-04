Principe Harry? "Può anche morire in guerra"

11 aprile 2023 a

Forse l'astio del principe Harry per la Royal family andrebbe inquadrato nelle dinamiche familiari in cui è naturalmente coinvolto da quando è nato e alla luce di una rivelazione davvero inquietante che ha fatto l'ex comandante dell'esercito britannico Sir Mike Jackson, il quale ha raccontato che per la regina Elisabetta, Harry - e non William - era "sacrificabile" per la guerra in Afghanistan. Il generale, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ha dichiarato, in un documentario che andrà in onda a fine mese sulla rete Itv, di aver parlato con Sua Maestà dell'eventuale impegno militare dei suoi nipoti, William ed Harry appunto.

E la Regina Elisabetta, ha spiegato Jackson, ha "deciso che per William, in quanto erede al trono, il rischio era troppo grande. Per suo fratello minore, il rischio era invece accettabile". E così è andata. Tanto che il principe Harry è andato due volte al fronte, tra il 2007 e il 2008 e poi tra il 2012 e il 2013. Invece il principe William, anche dopo la laurea e "l'addestramento alla prestigiosa accademia militare di Sandhurst, venne tenuto sempre come riservista in patria", si legge, "nonostante volesse ardentemente andare al fronte, gli fu impedito in ragione del suo ruolo di erede al trono".

Una decisione e una disparità di trattamento da parte della Regina Elisabetta che sicuramente ha fatto crescere l'insofferenza di Harry verso la sua famiglia. Spare, si intitola infatti il suo libro, un pezzo di ricambio. Così deve essersi sempre sentito il secondogenito di Re Carlo.