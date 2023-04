Starship decolla ma esplode subito: fallimento totale per Musk, la sua faccia

20 aprile 2023 a

Non è andato come previsto il lancio di Starship. La nave spaziale di Elon Musk, nei cui piani futuri c'erano perfino la Luna e Marte, è esplosa in volo pochi minuti dopo il lancio. Dopo quattro minuti dalla partenza per la precisione, Starship ha subito un malfunzionamento "non programmato" prima della separazione dal razzo, come spiega SpaceX su Twitter. Chiaramente non c'era equipaggio a bordo. Si trattava del primo test in volo insieme al lanciatore Super Heavy, il più grande razzo mai costruito. Il test è partito da Boca Chica, la base della SpaceX in Texas.

I piani ovviamente erano diversi. Se le cose fossero andate come si pensava, Super Heavy a seguito del lancio sarebbe dovuto rientrare nell’oceano dopo soli 8 minuti dalla partenza. E poi sarebbe stato distrutto per evitare di farlo finire in altre mani. Starship invece sarebbe dovuto rientrare dopo 90 minuti arrivando al largo delle Hawaii.



Nonostante SpaceX parli di "un successo", il fallimento di questo test in realtà è molto grave per Musk, soprattutto perché si trattava del primo test completo della combinazione Starship più Super Heavy. E anche perché l'azienda spaziale di Musk avrebbe voluto utilizzare questo sistema di lancio per le future missioni sulla Luna e su Marte.