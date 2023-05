Kate Middleton, qual è l'unica cosa che non può fare

24 maggio 2023 a

C'è una sola regola che Kate Middleton non può infrangere in pubblico: lo ha rivelato lei stessa durante una visita al Chelsea Flower Show lunedì scorso. Di cosa si tratta? Firmare autografi. La principessa del Galles ha incontrato 100 bambini di 10 diverse scuole primarie e quando alcuni di loro le hanno chiesto di firmare un autografo, lei ha escogitato un'alternativa: invece di firmare, ha disegnato. Un fiore per una bambina, un albero per un'altra bambina e uno stagno circondato da fiori per un altro bambino ancora.

Quando i bambini le hanno chiesto perché non poteva firmare con il suo nome, la Middleton ha risposto: "Mi chiamo Catherine. Non sono autorizzata a scrivere la mia firma, è una regola che devo seguire". Secondo quanto riferito dal Daily Express, i membri della famiglia reale non possono firmare autografi dal momento che il rischio di contraffazione è molto alto.

Una volta, però, questa regola è stata violata dall'attuale re d'Inghilterra, Carlo III. Quando era ancora principe di Galles, Carlo ha firmato un autografo per una vittima delle devastanti inondazioni del 2010, scarabocchiando "Charles 2010" su un pezzo di carta. Questa, comunque, sarebbe stata un'eccezione rara. Tra l'altro, è stato riferito che in genere Carlo, alle richieste di autografi, risponde con: "Scusa, non mi permettono di farlo".