Russia, l'ira furibonda: salpata la nave da guerra più grande al mondo

27 maggio 2023 a

a

a

La più grande nave da guerra al mondo, la portaerei USS Gerald R. Ford, è arrivata a Oslo in Norvegia per uno scalo denunciato dalla Russia come una dimostrazione di forza "illogica e dannosa". La nave da guerra, a propulsione nucleare, della lunghezza di 337 metri, resterà nel fiordo della capitale norvegese per diversi giorni prima di dirigersi verso l’Artico per esercitazioni militari, secondo quanto riferito dai media locali.

"La Norvegia è un partner strategico nei continui sforzi per mantenere la regione artica e dell’Atlantico settentrionale sicura e stabile a vantaggio dell’ordine globale", ha affermato in una nota il comandante americano Erik J. Eslich. "Questa è l’espressione concreta del nostro stretto rapporto con gli Stati Uniti e dimostra la volontà di difesa collettiva e deterrenza", ha sottolineato da parte sua il ministro della Difesa norvegese, Bjorn Arild Gram.

Non è dello stesso avviso il portavoce dell’ambasciata russa, Timur Chekanov, secondo il quale, invece, "non ci sono problemi nel Nord che richiedano una soluzione militare o un intervento esterno". E ha aggiunto: "Dal momento che Oslo ammette che la Russia non rappresenta una minaccia militare diretta per la Norvegia, tali dimostrazioni di forza sembrano illogiche e dannose", ha concluso.

Intanto, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che l'1 e il 2 giugno sarà in Finlandia, nuovo paese membro della Nato, in Svezia e in Norvegia. A Helsinki, Blinken pronuncerà un discorso "per evidenziare tutti i modi in cui l’aggressione della Russia contro l’Ucraina è stata un fallimento strategico", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller. Blinken delineerà "i nostri continui sforzi per sostenere la difesa del suo territorio, della sovranità e della democrazia dell’Ucraina nel perseguimento di una pace giusta e duratura".