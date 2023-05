Russia, Prigozhin insulta Shoigu: "Sporchi bast***, uscite da quegli uffici"

30 maggio 2023 a

"Cosa fate riguardo a questo, sporchi basta**i?": sempre più teso il clima tra il capo della Wagner Evgeny Prigozhin e i vertici russi. L'ultimo attacco il leader della compagnia privata militare lo ha sferrato contro il ministero della Difesa guidato da Sergei Shoigu a seguito dell'attentato con i droni di questa mattina. Secondo Prigozhin, al ministero nessuno starebbe garantendo la protezione di Mosca contro gli attacchi.

"In questo campo siamo anni indietro ai nostri avversari, forse decenni, ma non facciamo assolutamente nulla per colmare questo svantaggio", ha affermato Prigozhin su uno dei suoi canali Telegram. Poi, rivolgendosi direttamente ai vertici militari, ha lanciato un appello: "Uscite dagli uffici dove siete stati messi per difendere questo Paese. Siete il ministero della Difesa e non avete fatto niente. Perché lasciate che questi droni arrivino a Mosca?".

Il ministero della Difesa russo, intanto, ha accusato l'Ucraina di avere lanciato questa mattina "un attacco terrorista" con otto droni contro Mosca. Cinque sarebbero stati distrutti dai sistemi di difesa Pantsir, mentre gli altri tre sarebbero stati solo danneggiati e per questo avrebbero deviato dalla traiettoria iniziale, secondo quanto riferito dall'agenzia Ria Novosti. A negare tutto è stato, però, il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak: "Ovviamente siamo lieti di guardare e prevedere un aumento del numero di attacchi. Ma non abbiamo nulla a che fare direttamente con questo".