Ucraina, Rasmussen: "Truppe di Paesi Nato pronte ad agire"

08 giugno 2023 a

a

a

"Se la Nato non riesce a concordare un percorso chiaro per l'Ucraina, c'è una chiara possibilità che alcuni paesi individualmente possano agire". È questo il sospetto di Anders Fogh Rasmussen, ex segretario generale della Nato, che non ha escluso che un gruppo di paesi dell'Alleanza atlantica possano intraprendere azioni individuali e dispiegare truppe in Ucraina nel caso in cui gli Stati membri non fornissero garanzie di sicurezza a Kiev. Ma non solo, perché il già ministro della Danimarca vede plausibile la possibilità che "la Polonia si impegni ancora di più in questo contesto su base nazionale, seguita dagli Stati baltici, magari includendo la possibilità di truppe sul campo...".

"Come il Duce a piazzale Loreto": l'orrore del Cremlino, come lo vogliono morto

Occhi dunque puntati sul vertice della Nato a Vilnius previsto per luglio. Per quell'occasione, "se l'Ucraina non dovesse ottenere nulla", "i polacchi prenderebbero seriamente in considerazione l'idea di entrare e riunire una coalizione di volenterosi. Per questo le garanzie di sicurezza "devono coprire la condivisione dell'intelligence, l'addestramento congiunto dell'Ucraina, l'interoperabilità della Nato, una maggiore produzione di munizioni e la fornitura di armi".

"Enorme chiazza nera". Diga abbattuta, doppia catastrofe: cosa sta succedendo

A riprova del suo timore, le dichiarazioni di diversi leader dell'Europa orientale che puntano "a un chiaro percorso per l'Ucraina nell'adesione alla Nato". Anche se l'Ucraina non ricevesse un invito ad aderire alla Nato a Vilnius, questo potrebbe essere esteso a Washington il prossimo anno. Ma sicuramente "qualcosa di meno sarebbe una delusione per l'Ucraina". Dello stesso parere il segretario generale dell'Alleanza atlantica. "Dobbiamo rafforzare la posizione dell'Ucraina sul campo di battaglia in modo che l'esito di questa guerra garantisca che l'Ucraina prevalga come nazione sovrana e indipendente e che il presidente (russo Vladimir) Putin non vinca", sono state le parole di Jens Stoltenberg che però su un ingresso o meno di Kiev non si è sbilanciato.