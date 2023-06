Meloni-Macron, incontro all'Eliseo: "Ok dopo tre giorni di trattative"

19 giugno 2023 a

a

a

Dopo le indiscrezioni, la conferma: Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si incontreranno tra domani, martedì 20 giugno. Il tutto nel contesto del viaggio in Francia del premier italiano. La conferma arriva dopo una lunga trattativa tra i due, che hanno vagliato ogni tipo di dettaglio: se incontrarsi all'Eliseo, se a cena oppure no, chi far partecipare al faccia a faccia, l'ipotesi di dichiarazioni o comunicati congiunti.

L'incontro avverrà domani pomeriggio all'Eliseo, la conferma arriva dalla presidenza transalpina. Meloni è a Parigi per promuovere la candidatura di Roma ad Expo 2030. Inizialmente l'incontro era previsto per oggi a cena, sempre all'Eliseo, ma l'accordo è saltato per alcuni punti non condivisi.

Un incontro molto atteso, soprattutto alla luce delle frizioni tra Italia e Francia degli ultimi mesi, con i molteplici attacchi piovuti dai ministri di Macron contro il governo Meloni, in particolare sul tema immigrazioni. Tensioni sfociate anche nell'annullamento di un recente viaggio di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, proprio in Francia.

Secondo quanto si apprende, la trattativa per mettere a punto l'incontro di domani è durata almeno tre giorni, indice delle tensioni che corrono tra i due paesi. Ma Meloni, per Expo 2030, non può prescindere totalmente da Macron e dalla Francia. La sfida è con Riad: il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman vuole mettere le mani sull'esposizione universale. E Macron, solo venerdì scorso, ha ricevuto il principe proprio all'Eliseo. Insomma, la partita per l'Italia non sarà semplice. Il faccia a faccia uno snodo importante: Meloni inizia a tessere la tela per provare a portare a casa un altro colpo che potrebbe essere davvero sorprendente.

Oltre ad Expo 2030, si apprende, i due leader "affronteranno questioni europee e approfitteranno di questo incontro per preparare il Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles giovedì 29 e venerdì 30 giugno. Discuteranno inoltre del vertice Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania, martedì 11 e mercoledì 12 luglio". E ancora, il vertice - rivela una nota diffusa dell'Eliseo -, "offrirà l'opportunità di riaffermare il sostegno congiunto all'Ucraina sul fronte militare, umanitario, economico, diplomatico e giudiziario", concludono da Parigi.