Re Carlo umilia Camilla zoppicante: la frase al balcone che sconvolge il Regno Unito

Una battuta feroce di Re Carlo a Camilla sta scuotendo il Regno Unito. La coppia reale ha partecipato al Trooping the colours, la sfilata militare con la quale si celebra il compleanno ufficiale dei sovrani inglesi, ma ad un certo punto, dopo aver salutato i suoi sudditi Carlo e Camilla sono stati beccati mentre parlavano tra loro. Quindi si è vista la regina, che è zoppicante, dire al re: "Non andartene, sai che non posso camminare da sola". Lui l'ha gelata: "Oh my God" (oh mio Dio, ndr), ha risposto lui.

Alla parata poi a rubare la scena ai consorti è stato il nipotino Louis, immortalato mentre faceva smorfie sul balcone di Buckingham palace durante il sorvolo degli aerei della Raf. Migliaia di persone hanno assistito alla parata sul Mall, cantando l’inno nazionale. Dopo aver ispezionato le 1500 truppe in uniforme da parata pronte per la processione, Carlo ha ripreso la tradizione di sfilare anche lui a cavallo. La madre Elisabetta II l’aveva fatto l’ultima volta nel 1986. Dietro al sovrano, hanno cavalcato anche i colonnelli reali: il figlio ed erede William, la sorella Anna e il fratello Edoardo. La regina Camilla e Kate seguivano in carrozza.

La festa è terminata con il sorvolo degli aerei militari su Buckingham palace, in grande stile dopo che il sorvolo il giorno dell’incoronazione era stato ridotto per il maltempo. Questa volta si sono esibiti ben 70 aerei, fra cui velivoli storici della seconda guerra mondiale: caccia Spitfire e Hurricane. E a sorpresa sono state tracciate in cielo le iniziali CR del monogramma Charles Rex. Ma ancora una volta, come già per il Giubileo della defunta Regina Elisabetta un anno fa, è stato il principe Louis, 5 anni a rubare la scena. Il terzogenito di Kate e Willam, che già si era sporto dalla carrozza per sentire l’odore dei cavalli, non riusciva a stare fermo sul balcone e a un certo punto ha allargato le braccia e fatto smorfie come se stesse andando in moto.