Titan, "ecco come è esploso": il video-choc che fa il giro del web

24 giugno 2023 a

"Una tragedia". Così il co-fondatore di OceanGate, Guillermo Sohnlein, ha definito l'implosione sul Titan che ha causato la morte di cinque persone, tra cui il ceo Stockton Rush. "È una tragica perdita per le famiglie e per la comunità di esplorazione oceanica in generale. Tutti e cinque i membri dell’equipaggio erano esploratori appassionati. E sono morti facendo ciò in cui credevano", ha detto Sohnlein. "Noi che lavoriamo a quella profondità, sappiamo che è sempre un rischio. C’è una pressione così intensa che se c’è una esplosione, è istantanea e catastrofica. E sappiamo tutti che è un rischio", ha aggiunto. Il Titan sarebbe esploso un'ora e 45 minuti dopo l’immersione. E i cinque passeggeri a bordo non avrebbero nemmeno avuto il tempo di avere la percezione di quanto stava accadendo perché la morte è stata praticamente immediata.

Così è stata ricostruita l'implosione del Titan che ha portato alla morte di 5 persone. Momenti terribili mentre la tragedia si consumava a 4.000 metri di profondità pic.twitter.com/wov3nGJhIZ — Giank-deR (@GiancarloDeRisi) June 23, 2023

Il Titan, infatti, secondo questa ricostruzione, sarebbe collassato su se stesso e il collasso è avvenuto verso l'interno e in modo improvviso e violento. L'implosione in questo caso è "avvenuta in una frazione di millisecondo", quindi "il cervello dei cinque a bordo non ha avuto il tempo di rendersi conto di cosa stava avvenendo".

In questo video, diventato virale sui social, si ricostruisce la dinamica dell'implosione del Titan.