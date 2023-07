Macron, la foto virale: dov'era mentre la Francia intera bruciava

Mauro Zanon 02 luglio 2023 a

Mentre la Francia veniva messa a ferro e fuoco per la seconda notte consecutiva, poliziotti e gendarmi venivano feriti durante gli scontri con i manifestanti, edifici pubblici e privati subivano danni ingenti, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e la moglie, Brigitte, si divertivano al concerto di Elton John all’Accor Arena di Parigi. A cogliere in flagranza di reato (di decenza) l’inquilino dell’Eliseo e la première dame, è stata una modella e influencer italiana, Bianca Brandolini d’Adda (nel passato, ha avuto una storia d’amore con Lapo Elkann, peraltro suo cugino di terzo grado), che su Instagram ha pubblicato una story inequivocabile, in cui si vede il presidente francese in camicia bianca accanto alla moglie, mentre sorride e ancheggia moderatamente al ritmo della musica della star del pop inglese. «Mentre la Francia bruciava, Macron non era accanto al suo ministro dell’Interno o ai poliziotti... ma ha preferito applaudire Elton John. Ognuno ha le sue priorità. Totalmente irresponsabile», ha twittato Thierry Mariani, eurodeputato del Rassemblement national di Marine Le Pen.

Oltre alla story di Brandolini d’Adda, è una foto a smentire chi gridava alla fake news. Sul suo account Instagram, il regista e produttore canadese David Furnish, marito di Elton John, ha pubblicato uno scatto del “backstage” del concerto all’Accor Arena, che lo mostra sorridente accanto a “Rocket Man”, a Emmanuel e Brigitte Macron. Sollecitato dal quotidiano Libération, l’Eliseo, manifestamente imbarazzato, non ha voluto rispondere. «La Francia brucia, il re si diverte, va tutto bene», ha twittato ironicamente un utente. «La Francia è in fiamme e il ragazzo va al concerto», ha aggiunto un altro. Di certo, in termini di tempismo, non poteva essere fatta scelta peggiore. Sébastien Chenu, portavoce del Rassemblement national, ha commentato con queste parole la notizia su Lci: «Il presidente della Repubblica sembra aver perso completamente il senso della realtà... Mercoledì sera era al concerto di Elton John. Ma ci rendiamo conto della situazione?». Un altro video su TikTok mostra Macron ancora più scatenato accanto alla moglie Brigitte. Giovedì mattina, dopo la serata danzante all’Accor Arena, Macron ha riunito un’unità di crisi interministeriale al ministero dell’Interno. Canticchiando “Rocket Man”? E in serata il leader della Lega, Salvini, è intervenuto sul caos in Francia: «Siamo in Occidente o all’inferno? Cordoglio per il ragazzo ucciso, ma non si può giustificare la guerriglia urbana».