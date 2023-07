Vladimir Putin fa fuori tutti: "Chi ha sbattuto in cella"

Maurizio Stefanini 23 luglio 2023 a

È un Putin furibondo a 360 gradi, quello che minaccia la Polonia, bombarda l’Ucraina con missili ipersonici, dice di voler perquisire e affondare le navi che nel Mar Nero cerchino di esportare il grano ucraino, promette di regalare grano all’Africa apposta per togliere mercato alla stessa Ucraina. Forse il capo del Cremlino scarica così la tensione dovuta al mandato d’arresto spiccato ieri dalle autorità del Sudafrica nei suoi confronti. Nel caso in cui partecipasse personalmente al vertice dei Brics in programma a Johannesburg in agosto. Ma in questo momento le botte più tremende le stanno prendendo quei leader paramilitari che per tanti anni sono stati utilizzati come proiezione della Russia dove era opportuno non apparire direttamente, e che adesso hanno dato mostra di ribellione per dissociare la loro immagine dalla guerra disastrosa di Putin.

UN EX DEL KGB PURE LUI

Secondo quando ha raccontato suil canale Telegram dei militari Miroslava Reginskaya, moglie dell'ex ufficiale dei servizi di sicurezza federali della Russia (Fsb) Igor Girkin alias Strelkov, ieri, «verso le 11:30, sono venuti a casa nostra i rappresentanti della commissione d'inchiesta. Non ero lì in quel momento. Presto, secondo il portiere, mio marito è stato tirato fuori sotto le braccia e portato via in una direzione sconosciuta. I miei amici mi hanno detto che mio marito è stato accusato ai sensi dell'articolo 282 del codice penale della Federazione Russa, estremismo».

Dall'inizio dell'invasione della Russia, ricorda la catena russa Rbc, Girkin si era più volte dichiarato pronto a recarsi in zona di guerra, criticando allo stesso tempo la leadership del Paese e il Ministero della Difesa, il capo di Stato Maggiore, Valeri Gerasimov, e il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeni Prigozhin. Girkin è stato un tassello fondamentale durante la guerra in Donbass nel 2014. Ha organizzato le milizie della sedicente Repubblica Popolare di Donetsk fino a farle diventare un piccolo esercito. Secondo altre informazioni, il militare ultranazionalista avrebbe prestato servizio in Transnistria, in Cecenia e nella guerra in Bosnia-Erzegovina, dove è stato accusato di aver partecipato a esecuzioni di massa di civili.

VENDETTA

Secondo Burns, l'ammutinamento di Yevgeny Prigozhin «ha messo in luce significative debolezze nel sistema che il presidente russo ha costruito. Per molti russi che hanno visto questo, abituati a questa immagine di Putin come ufficiale delle forze dell'ordine, la domanda era se l'imperatore non avesse vestiti o almeno perché ci mettesse così tanto a vestirsi». Secondo Burns, Putin cerca di evitare di dare l'impressione di reagire in modo eccessivo alla rivolta, mentre cerca di estrarre ciò che può di valore dalla rete Wagner di Prigozhin. Sempre, Burns ha affermato tuttavia che Prigozhin probabilmente vedrà ritorsioni da parte di Putin a un certo punto. «Putin è l'ultimo apostolo della vendetta. Se fossi Prigozhin, non licenzierei il mio assaggiatore».