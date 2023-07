Ex marine "addestrava piloti cinesi": un caso internazionale

Mirko Molteni 27 luglio 2023 a

Se fossero vere le accuse contro l'ex-pilota militare americano Daniel Duggan, si potrebbe riscrivere il copione del film “Top Gun” immaginando Tom Cruise che insegna a volare ai cinesi! Scherzi a parte, tale è il sospetto che ricade su Duggan, 54 anni, fino a vent'anni fa abile aviatore del Corpo dei Marines, la truppa da sbarco USA che vanta una sua mini-aviazione indipendente.

Il veterano è attualmente in prigione in Australia e rischia di essere estradato negli Stati Uniti con l'accusa di riciclaggio di denaro e cospirazione per aver addestrato piloti dell'aviazione di Marina cinese alle operazioni su portaerei. Duggan nega, dalla sua cella nel carcere di Litghow, 152 km a ovest di Sidney. Pilotava i caccia a decollo verticale AV-8B Harrier II della 214° Squadriglia dei Marines di base a Yuma, in Arizona, e ha partecipato a missioni all'estero operando su portaerei.

Congedatosi nel 2002, si trasferì in Australia, dove nel 2011 si sposò con la moglie Saffrine, poi andò a vivere in Cina fino al 2022. Già fra il 2009 e il 2012, avrebbe, secondo Washington, addestrato piloti cinesi al decollo e al cosiddetto “appontaggio” su portaerei, insegnando loro le sue esperienze. Ciò sarebbe avvenuto col supporto di una società privata sudafricana, la Test Flying Academy of South Africa (TFASA), accusata di aver violato le sanzioni alla Cina.

Duggan non nega di essere stato istruttore di cinesi, ma sostiene fossero piloti privati e non ufficiali del corpo aereo della Marina di Pechino. L'addestramento sarebbe avvenuto con vecchi jet T-2 Buckeye americani esportati in Sudafrica “senza autorizzazione”. Per l'ex-marine «non è stata rivelata alcuna procedura segreta, sono tutte informazioni di pubblico dominio che qualunque interessato può trovare su Google e Wikipedia».

Poiché Duggan era nel frattempo divenuto cittadino australiano, l'inchiesta sudi lui partì nel 2022, quando il governo di Canberra decise di imitare quello britannico che aveva avviato indagini su ex-militari inglesi che s'offrivano come istruttori all'estero. Subito fu informata anche Washington. Intanto, la moglie e i sei figli di Duggan manifestano con cartelloni fuori dal carcere chiedendone il rilascio. La Cina punta molto sull'aviazione imbarcata per sfidare l'America nel Pacifico e ha già due portaerei operative, la Liaoning e la Shandong, più una terza quasi completa, la Fujian. Proprio l'Australia, insieme alla Gran Bretagna, è tra gli alleati di ferro degli USA, col patto Aukus siglato nel 2021, per contenere l'espansione aeronavale di Pechino.