Harry e Meghan, una decisione estrema "per non divorziare"

Quando si commentano i comportamenti di Meghan Markle e del principe Harry spesso ci si chiede: cui prodest? Anche nel caso della crisi matrimoniale che sembra stia attraversando la coppia più chiacchierata del Regno Unito la domanda è lecita: a chi giova? A Harry per riavvicinarsi alla famiglia reale? A Meghan Per reinventarsi un ruolo a Hollywood? O molto più banalmente le indiscrezioni sul divorzio sono l’ennesima mossa per riportare in auge i Sussex sui tabloid? Di questo ragionano gli amanti del gossip dopo l'ennesimo colpo di scena che vede protagonisti i principi ribelli.

"Hanno prodotto un flop: loro stessi". Fine corsa: chi umilia Harry e Meghan

Harry e Markle sono stati visti felici e sorridenti con i figli il 4 luglio in occasione della festa americana. Ora però viene fuori che il principe andrà solo in Africa: ufficialmente parte per girare un documentario, ma sarà anche, lascia trapelare "RadarOnline", una terapia di coppia. Insomma pare che i due si siano allontanati per ritrovarsi; si stiano separando per evitare il divorzio. La consapevolezza che tra di loro qualcosa non funziona più come un tempo, le liti, il clamore, le questioni legate alla pubblicazione di “Spare”, tanti piccoli motivi di discordia, fino alla decisione di prendersi del tempo. “Stanno cercando di capire cosa sia successo. Harry non si adatta al mondo dorato ma superficiale di Hollywood - ha riferito una fonte al sito dicendo che il duca sta cercando di “ritrovare se stesso”. “Si spera che prendersi del tempo separati in Continenti diversi li aiuti a trovar tutto ciò di cui hanno bisogno per andare avanti” ha concluso la fonte.