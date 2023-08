Capitol Hill, "uomo armato": caos al Senato, 24 ore prima che Trump...

02 agosto 2023 a

Un uomo armato è stato segnalato all’interno del Senato degli Stati Uniti. Tutti gli edifici sono stati evacuati: l’allarme sarebbe stato diffuso dalla Capitol Police a seguito di una possibile sparatoria. Gli agenti hanno iniziato a perlustrare gli uffici del Senato dopo che è stata segnalata la presenza di un “active scooter”. L’allarme sembrerebbe essere rientrato in fretta, con una portavoce della polizia di Washington che ha fatto sapere che “non ci sono feriti e non c’è nessun uomo armato”.

La forza di polizia incaricata della protezione del Congresso americano ha fatto sapere che l’allarme è scattato dopo una telefonata al 911 - il numero per le emergenze - che segnalava uno “shooter” all’interno dell’edificio. Tuttavia non si è verificato alcun colpo di arma da fuoco, ma gli edifici sono comunque stati evacuati. Ciò è stato reso più semplice dal fatto che sia il Senato che la Camera dei rappresentanti sono attualmente in pausa estiva. Gli agenti hanno anche invitato i passanti ad allontanarsi dalla zona per evitare eventuali pericoli.

Non sfugge la coincidenza di questo presunto “uomo armato” che si sarebbe aggirato per il Senato americano a 24 ore di distanza dall’apparizione di Donald Trump in tribunale a Washington: l’ex presidente è stato incriminato per i fatti del 6 gennaio, ovvero per l’assalto al Congresso. La città è in allerta e si sta preparando al suo arrivo.