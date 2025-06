Trump-Xi Jinping, dietro la telefonata la svolta? "Stiamo chiarendo"

Non solo la visita di Friedrich Merz. Donald Trump ha infatti sentito telefonicamente il presidente cinese. A dirlo lo stesso capo della Casa Bianca in occasione del faccia a faccia con il cancelliere tedesco nello Studio Ovale. La telefonata con Xi Jinping "è andata molto bene", ha dichiarato in risposta a una domanda formulata da un giornalista riguardo al colloquio telefonico con l'omonimo cinese. Gli Usa hanno "un accordo commerciale in buona forma" con Pechino. E ancora: "Stiamo chiarendo la questione delle terre rare". Sul fronte diplomatico con Pechino, ha annunciato: "Xi verrà qui, e io andrò in Cina a un certo punto". Presente anche il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, entrambi rimasti in silenzio durante le dichiarazioni iniziali. Parlando della mobilità accademica, Trump ha affermato: "Sono onorato di avere studenti cinesi, non ci sono problemi". E su Harvard: "Sta iniziando a comportarsi bene".

Ma le dichiarazioni non finiscono qui. In un post pubblicato sul suo social Truth, il presidente Usa ha successivamente dichiarato che la conversazione con il leader cinese ha avuto dei risvolti positivi: "I nostri rispettivi team si incontreranno a breve in un luogo che verrà definito", ha scritto sulla piattaforma. Il presidente repubblicano ha inoltre aggiunto che XI Jinping ha "gentilmente" invitato lui e la first lady Melania Trump in Cina, e Trump ha ricambiato con l'invito a XI a visitare gli Stati Uniti. Di cosa hanno parlato? Il colloquio "si è concentrato quasi interamente sul commercio. Non si è parlato di Russia-Ucraina o dell'Iran".