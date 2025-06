Trump pronto all'"Insurrection Act": "Proteste? Risponderemo con la forza"

Donald Trump non intende sorvolare su eventuali rimostranze. "Se ci saranno proteste" alla parata di sabato a Washington per i 250 anni delle forze armate "risponderemo con forza". Questo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti nello Studio Ovale. Il tycoon ha comunque voluto precisare di non aver "sentito di nessuna protesta in programma ma si tratta di persone che odiano il nostro Paese".

Nel frattempo Trump ha difeso la scelta di schierare la Guardia nazionale a Los Angeles, anche senza richiesta dello Stato, e dichiarato ai giornalisti che "resterà fino a quando non ci sarà nessun pericolo". Da giorni infatti a Los Angeles sono scoppiate vere e proprie proteste a seguito dei raid delle autorità per l'immigrazione che hanno arrestato centinaia di migranti irregolari. Gli scontri sono proseguiti anche dopo l'invio della Guardia Nazionale da parte del capo della Casa Bianca.

Ma Los Angeles non è l'unica città in rivolta. Le proteste contro le politiche migratorie dell'amministrazione Trump hanno mobilitato le autorità anche in altre città statunitensi. Come San Francisco, dove sono già state arrestate 150 persone, tra cui diversi minorenni, per "rifiuto di ordini di dispersione a causa di atti di violenza e vandalismo". I manifestanti sono scesi in piazza anche ad Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville e New York, dove la polizia ha arrestato "diverse" persone.