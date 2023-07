Matrimonio, dramma alla cerimonia: l'invitato ha un infarto. E lo sposo...

26 luglio 2023 a

La Gazzetta di Modena racconta una storia che ha dell'incredibile. Due sposi, un medico e un infermiere hanno salvato la vita con un massaggio cardiaco a un invitato al loro matrimonio. Il dramma è stato sfiorato a Montorso di Pavullo, dalle parti dell'Appennino modenese. I due sposi all'altare, Andrea Soriano e Sara Pattarozzi, specializzanda in anestesia e rianimazione, si sono accorti subito della gravità della situazione.

Un 69enne, tra gli invitati al matrimonio, ha accusato un malore. Tempestivo l'intervento dei due sposi e anche degli altri invitati, almeno 40 di loro erano professionisti sanitari. Determinante la vicinanza di un defibrillatore che è servito per evitare il peggio. L'invitato, il 69enne, subito dopo è stato trasportato in ospedale dove ha ricevuto le cure necessarie all'ospedale di Boggiovara nella zona di Modena.

Si è ripreso ed è tornato a parlare porgendo le scuse per il malore durante il matrimonio. Ma per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi. La presenza di una coppia di professionisti della sanità proprio all'altare ha evitato il peggio. Una fortuna senza precedenti per il povero invitato che forse (anche per il caldo) ha dovuto fare i conti con un malore che avrebbe potuto trasformare una festa in una tragedia.