Matrimonio, il racconto-choc della sposa: "Il fotografo mi ha filmata nuda"

05 luglio 2023 a

a

a

Un ricordo orribile del giorno del suo matrimonio: questo è quello che avrà per sempre l'ex modella britannica Michelle Pharo, che ha accusato il fotografo ingaggiato per le sue nozze di averla filmata segretamente mentre era nuda. Pare che non si trattasse di uno sconosciuto: la sposa aveva già collaborato con il fotografo, col quale era pure nata un'amicizia. La Pharo, comunque, si è accorta di quello che era accaduto solo anni dopo, quando ha appreso la notizia dell'arresto del suo fotografo per voyeurismo.

"Trucco anti-caldo": Annalisa lascia di nuovo senza fiato | Guarda

"Mi ha fotografata in biancheria intima, costumi da bagno e abiti da sera per il mio portfolio di modella - ha raccontato la donna -. David mi faceva sempre sentire a mio agio e mi diceva che stavo bene. Ho sempre adorato le foto che mi ha scattato". Poi però si è scoperto che il fotografo avrebbe nascosto una telecamera nella stanza dell'ex modella, filmandola nuda mentre lei si cambiava. E non lo avrebbe fatto solo con lei. "David era un mio amico e mi fidavo di lui. Il fatto che abbia accettato di registrare il matrimonio sapendo di avere delle mie foto nuda è rivoltante", si è sfogata ancora la modella.

Matrimonio, sposa incinta ma non del marito: sconvolgente, con chi è andata a letto

L'uomo si è dichiarato colpevole di cinque capi di imputazione per voyeurismo e nel marzo di quest'anno è stato condannato dalla Cambridge Crown Court a un anno e otto mesi di carcere. Ora, dopo un lungo silenzio, la modella ha voluto raccontare la sua storia per mettere in allerta altre potenziali vittime.