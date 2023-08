Olenegorsky Gornyak, nave russa "fuori uso": clamoroso attacco nel Mar Nero

04 agosto 2023 a

La Olenegorsky Gornyak della flotta russa è fuori uso. Lo sostiene Kiev dando conto dell'operazione ucraina nel porto russo di Novorossijsk, il più importante del Mar Nero. Un video sui social e sui canali Telegram ucraini, la cui veridicità non è verificabile ma visionato dal Guardian, mostra in soggettiva un presunto drone marittimo che colpisce il fianco di una nave, e in un altro video si vede una nave piegata su un fianco. Secondo il servizio d'intelligence ucraino, la nave colpita è la Olenegorsky Gornyak e avrebbe riportato uno squarcio nello scafo.

Una fake news, secondo il Cremlino: l'attacco secondo i russi è stato sventato. "Le difese aeree russe hanno abbattuto 10 droni che hanno tentato di attaccare la Crimea e altri tre droni sono stati neutralizzati dalle apparecchiature di guerra elettronica", ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass, specificando che .“le forze ucraine hanno attaccato la base navale di Novorossiysk con due droni marini” e che “i droni sono stati distrutti”.

Dunque nessun problema tanto che è stato anche "revocato il divieto di movimento delle navi nel porto di Novorossijsk" come puntualizza il Caspian Pipeline Consortium (CPC) il consorzio che si occupa della gestione degli oleodotti e delle petroliere che transitano nel porto, secondo quanto riporta la Tass. Il ministero della Difesa di Mosca sostiene che durante la notte le navi russe hanno distrutto due imbarcazioni senza equipaggio ucraine che stavano tentando di attaccare la base navale di Novorossijsk. Il Caspian Pipeline Consortium ha aggiunto che l'infrastruttura del consorzio non è stata danneggiata a seguito del tentativo di attacco a Novorossiysk e ha fatto sapere che il petrolio viene spedito normalmente alle petroliere ormeggiate.