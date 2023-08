Principe Harry umiliato ancora dalla sua famiglia: "Sotto a tutti", cosa spunta sul sito dei reali

09 agosto 2023 a

Non c'è pace per il principe Harry, il duca in fuga dai reali inglesi, il "reietto", il ribelle. Già, perché nelle ultime ore è emerso un caso peculiare che lo riguarda e che, soprattutto, riguarda la pagina web ufficiale della famiglia reale inglese. Una vicenda che come sempre ha scatenato i tabloid.

Si tratta di una gaffe di cui nessuno, a lungo, si è accorto. Infatti l'addio al Regno Unito e alle cariche reali risale a molto tempo fa. Eppure, sul sito, non se ne erano accorti. Nel dettaglio, il portale reale riportava ancora, riferendosi ad Harry, la dicitura "HRH", che significa "Sua altezza reale", titolo che Harry così come Meghan Markle ha perso al momento della Megxit. Bene, la dicitura è stata tolta soltanto nel corso dell'ultimo weekend, quando è stato rivisto il profilo del principino figlio di Re Carlo e lady Diana.

Ma non solo. I responsabili della pagina hanno infatti spostato Harry e Meghan più in basso rispetto alle altezze reali nella pagina della linea ereditaria. Dritti dritti in fondo alla pagina, sotto a tutti, a rimarcare come ora siano fuori dai giochi e contino ben poco. E non si tratta di dettagli irrilevanti: come detto i tabloid sono scatenati. Per due ragioni: la prima, l'evidente declassamento. La seconda: si interrogano su come sia possibile che un simile errore sia rimasto online per così tanto tempo. In fondo, si tratta sempre della famiglia reale...