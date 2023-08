La figlia ha i pidocchi? La scelta della madre vegana: ricoperta di insulti

09 agosto 2023 a

Anche i pidocchi sono sacri. Almeno per una mamma vegana che ha preso la decisione di non uccidere l'animale che aveva infestato la testa della figlia. A raccontare l'assurda vicenda ci ha pensato la vicina di casa della donna, che è anche la madre della migliore amica della bambina con i pidocchi. "Mia figlia di sette anni è la migliore amica della ragazza della porta accanto, la cui famiglia è vegana. Va bene, rispettiamo la loro scelta... Il mio problema è che recentemente questa bambina altrimenti deliziosa era a casa nostra e si grattava furiosamente, e ho scoperto che brulicava di pidocchi", ha raccontato la signora.

Successivamente ha spiegato che dopo averne parlato alla madre della piccola, la donna si è sentita rispondere che non solo ne era a conoscenza, ma che non aveva intenzione di prendere provvedimenti drastici. Il motivo? I vegani non uccidono gli esseri viventi.

"Mi ha detto che era abituata a pettinare i pidocchi nel giardino, dove avevano le migliori possibilità di sopravvivenza e sono rimasta a bocca aperta". E, alla richiesta di consigli, c'è chi ha definito la mamma vegana "un'idiota ipocrita". Di più, perché l'ha definita un "mostro" che stava condannando i pidocchi a una morte "lenta e dolorosa" poiché non sarebbero state in grado di sopravvivere in giardino.