Meghan Markle e Harry, la prova definitiva: il matrimonio finisce mlaissimo

Mentre si rincorrono ormai da tempo le voci di una crisi, il principe Harry e Meghan Markle stanno trascorrendo le vacanze da separati. Lui infatti si trova in Giappone con Ignacio Figueras, giocatore di polo e compagno di squadra. Mentre sua moglie è a Los Angeles per il concerto di Taylor Swift con l’amica britannica Lucy Fraser. Solo qualche giorno lontani ma per molti la conferma che le cose tra i due non vadano a gonfie vele.

Tant'è. Harry è arrivato in Giappone martedì 8 agosto, il giorno seguente ha partecipato a un vertice organizzato dall’International Sports Promotion Society. "Sono stato coinvolto in molti enti di beneficenza per la maggior parte della mia vita e ottengo un'enorme quantità di soddisfazione nel restituire a quante più persone possibile. La mia vita è carità, lo è sempre stata, lo sarà sempre", ha commentato il principe che con Ignacio Figueras ha parlato della loro organizzazione che aiuta i bambini e i giovani affetti da Hiv e Aids in Africa.

Meghan Markle invece è andata a Los Angeles con la sua migliore amica al concerto di Taylor Swift e pare essersi divertita molto. Quel che è certo è che alla coppia sono stati tolti i titoli reali anche dalla pagina ufficiale della casa britannica.