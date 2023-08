Russia, navi in formazione a diamante con la Cina: il mondo trema

18 agosto 2023 a

a

a

Continua la grande esercitazione militare congiunta di navi militari russe e cinesi in corso da alcuni giorni nell’Oceano Pacifico: secondo quanto ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, si tratta di provare la difesa e il contrasto ad attacchi aerei. Un video pubblicato dall’agenzia di stampa statale russa Tass mostra nove grandi navi che navigano in una formazione a diamante (classica per la battaglia), mentre i membri dell’equipaggio si mettono sull’attenti sul ponte.

Le esercitazioni prevedono anche la pratica del "rifornimento delle riserve di carburante da parte delle navi e il trasferimento di carichi in movimento", ha dichiarato il ministero della Difesa, aggiungendo che il distaccamento congiunto di navi ha percorso più di 6.400 miglia nautiche dall’inizio delle esercitazioni. "Un distaccamento di navi della Marina russa e della Marina del PLA sta attualmente operando nelle acque del Mar Cinese Orientale", ha dichiarato il ministero, riferendosi all’Esercito Popolare di Liberazione cinese.

"Centrato in pieno": questo video choc spiega tutto, cosa accade davanti ai russi | Guarda

"I militari delle due marine hanno condotto esercitazioni antisommergibile, hanno respinto un attacco aereo da parte di un finto nemico, hanno fatto un addestramento di salvataggio in mare e hanno perfezionato le abilità di decollo e atterraggio degli elicotteri sui ponti delle navi da guerra", si legge nel comunicato di Mosca.