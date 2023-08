Re Carlo, è finita: la voce inquietante, quando abbandona il trono

21 agosto 2023 a

Carlo III re "ad interim"? Stando a quanto riportato da una fonte vicina ai reali al Sunday Times, l'eterno erede al trono - ora sovrano d'Inghilterra - non avrebbe intenzione di rimanere al suo posto a lungo: pare che voglia lasciare presto le redini a suo figlio William, che dovrà attuare le vere riforme. Secondo fonti vicine al monarca britannico, Carlo avrebbe detto di vedersi come "un ponte" tra il lunghissimo regno della madre e quello guidato dal figlio William.

La fonte, parlando di Carlo, ha raccontato al Times che "da giovane sarebbe stato un sovrano molto incline alle riforme, ma quando lo è diventato era un momento difficile per la Nazione. Credo che Carlo abbia realizzato che il vero riformista sarà invece William e lui ha deciso di essere una personalità costante, che garantisce la stabilità e la continuità di cui il Paese ha bisogno".

Pare, inoltre, che nel suo primo anno di lavoro, il re sia stato travolto da una mole di lavoro non indifferente, che gli avrebbe procurato non poco stress. Probabilmente anche perché il sovrano sarebbe "un workaholic", come lo ha definito la moglie Camilla, uno di quelli che torna al lavoro subito dopo cena. Il suo operato fin qui, comunque, non sarebbe dispiaciuto ai sudditi: secondo l’ultimo sondaggio Ipsos, il 63% dei britannici ritiene che il sovrano stia ricoprendo bene il suo ruolo.