Meghan Markle umiliata da Re Carlo nel giorno del compleanno (e Harry impazzisce)

06 agosto 2023 a

a

a

No, tra Buckingham Palace e Meghan Markle - per usare un eufemismo - non scorre buon sangue. E ora arriva quella che sarebbe l'ennesima conferma. Si parla del compleanno della moglie del principe Harry, che è stato celebrato pochi giorni fa. I due duchi in fuga dal Regno Unito si sono mostrati in un video, felici e sorridenti, mentre si godevano una cena in un esclusivo ristorante. Un video con il quale cercano anche di mettere a tacere le voci secondo le quali il loro matrimonio sarebbe in crisi.

Ma si diceva: Meghan Markle. Bene, stando ad alcune indiscrezioni che rimbalzano sui tabloid britannici, avrebbe atteso fino a tarda notte gli auguri della Famiglia Reale inglese. E, per la prima volta in assoluto, questi auguri non sono arrivati. Un silenzio assordante che la dice lunghissima su cosa ne pensino di lei, in particolare Re Carlo III, il sovrano.

La telefonata scandalosa del principe Harry: con David Beckham finisce in disgrazia

E gli auguri mancati avrebbero fatto infuriare Meghan, ma soprattutto il principe Harry, il quale avrebbe sbottato: "Se fosse stata ancora viva la nonna", la Regina Elisabetta II, "questo non sarebbe mai accaduto". Dunque, avrebbe minacciato di non mettere mai più piede a Londra. Altro che riconciliazione, dunque: i rapporti tra il principe Harry e la sua famiglia continuano a peggiorare.