Zelensky allo stesso stesso tavolo con Lavrov: faccia a faccia all'Onu

Incontro ravvicinato quello tra il ministro degli Esteri russo e il presidente ucraino. Sergey Lavrov è arrivato a New York dove parteciperà all'Assemblea generale delle Nazioni unite. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, aggiungendo che l'ultima visita di Lavrov a New York risaliva ad aprile scorso, durante la presidenza russa del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Per la giornata di mercoledì 20 settembre è dunque in programma una riunione del Consiglio di sicurezza sull'Ucraina, alla quale dovrebbero partecipare anche Volodymyr Zelensky. I due dunque dovrebbero sedere allo stesso tavolo, nonostante una mediazione per fermare la guerra non si sia trovata.



Intanto non è escluso che per l'occasione il presidente del Consiglio europeo Charles Michel chiederà direttamente alla Cina di fare di più per spingere la Russia verso una "pace giusta". Almeno questo è quanto riportato dalla bozza del suo discorso visionata da Reuters. Il leader cinese Xi Jinping non è negli Stati Uniti per l'importante riunione internazionale ma c'è il suo vice, Han Zheng che lunedì ha incontrato anche il segretario di Stato americano Antony Blinken.



L'obiettivo è sempre quello di arrivare a una tregua che al momento sembra alquanto distante. Solo stanotte la contraerea ucraina ha distrutto 17 droni Shahed kamikaze dei 24 utilizzati da Mosca. "Di notte - fa sapere lo Stato maggiore dell'esercito di Kiev citato dai media nazionali -, gli invasori hanno attaccato l'ucraina con 24 droni kamikaze del tipo Shahed-136/131, di cui 17 sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea ucraini". I 17 droni distrutti si muovevano verso le regioni di Sumy, Poltava, Kirovograd e Dnepropetrovsk. Lo Stato Maggiore ha aggiunto che le informazioni sulle conseguenze dell'attacco devono ancora essere chiarite.