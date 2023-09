Florida, ucciso un alligatore: tra le fauci aveva i resti di una donna

25 settembre 2023 a

Un alligatore è stato ucciso in Florida mentre giaceva sulle rive di un torrente con il corpo di una donna, Sabrina Peckham, senzatetto di 41 anni fra le fauci. La polizia ha spiegato di aver risposto a una chiamata che segnalava la presenza di un corpo in un torrente a Largo, in Florida, e che l’alligatore maschio, lungo circa quattro metri, è stato "ucciso dall’uomo" venerdì. La polizia ha identificato il corpo sabato e ha dichiarato che le indagini sono in corso per determinare "le circostanze e la causa della morte".

Un testimone, Jamarcus Bullard, ha raccontato ai media di aver visto un grosso alligatore e un corpo nel torrente e di essere corso alla vicina stazione dei pompieri per dare l’allarme. L'animale "ha tirato il corpo, come se fosse aggrappato alla parte inferiore del busto, e lo ha trascinato sott’acqua", ha detto. Il testimone ha aggiunto che l’alligatore ha lottato duramente contro la polizia. "Gli avevano avvolto una corda intorno al collo e lo avevano legato alla carrucola di un camion", ha spiegato. "Lo stavano riportando indietro, ma ha iniziato a trascinare il camion nell’acqua. Cosi hanno preso un lungo bastone, hanno tirato fuori la testa dall’acqua e gli hanno sparato", ha aggiunto.

Gli alligatori sono comuni nel sud-est degli Stati Uniti, in particolare in Florida. A luglio, una donna di 69 anni era stata uccisa da un alligatore mentre portava a spasso il cane vicino a una laguna che confina con un campo da golf nella Carolina del Sud. La polizia ha dichiarato che si è trattato del secondo attacco mortale di alligatore nella contea in meno di un anno.