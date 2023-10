Turchia, attacco al ministero degli Interni: "Un terrorista si è fatto esplodere"

01 ottobre 2023 a

a

a

Paura in Turchia. Il Paese ripiomba nell'incubo terrorismo. È stato neutralizzato dalle forze di polizia turche un attacco terroristico agli uffici del ministero dell'Interno di Ankara. A speigare quanto accaduto questa mattina è il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya. "Intorno alle 09,30, 2 terroristi che si presentavano con un veicolo commerciale leggero davanti al cancello d'ingresso della Direzione Generale della Sicurezza del nostro Ministero degli Affari Interni, hanno effettuato un attentato. Uno dei terroristi si è fatto esplodere e l'altro terrorista è stato neutralizzato.

Durante l'incendio, 2 dei nostri agenti di polizia sono rimasti leggermente feriti. Auguro una pronta guarigione ai nostri eroi", scrive Yerlikaya sui social. Da qualche tempo la Turchia non registrava attacchi così violenti alle sedi delle istituzioni. Il Paese ha affrontato fasi di grande instabilità negli scorsi anni con ripetuti attacchi terroristici nelle principali città turche. E l'episodio di questa mattina non è da sottovalutare. Dopo il fallito golpe del 2016, la Turchia ha dovuto fare i conti con il terrorismo. Una nuova ondata di attacchi che ha fatto spesso vittime tra i civili. L'attacco fallito agli uffici del ministero degli Interni riapre una ferita e fa salire la tensione nel Paese dove la popolarità di Erdogan è in netto calo a causa di una acuta crisi economica.